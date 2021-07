Ekinops : légère hausse après un trimestre record

(Boursier.com) — Ekinops avance de 0,8% à 7,4 euros au lendemain de la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel de 27,6 ME, en progression dynamique de +12% (+14% à taux de change constants). Le groupe a ainsi enregistré un second trimestre consécutif de croissance à deux chiffres, réalisant à cette occasion le chiffre d'affaires trimestriel le plus élevé de son histoire.

A la suite de cette belle performance, le management se dit conforté vis-à-vis de son objectif annuel de croissance à deux chiffres en 2021. Pour rappel, le Groupe s'est également fixé comme objectifs une marge brute comprise entre 52% et 56% et une marge d'EBITDA entre 12% et 16%.

Bryan Garnier réitère sa conviction à l''achat' sur le dossier et sa cible de 9,5 euros. S'il laisse ses estimations actuelles inchangées pour le moment, il pense qu'il est très probable que le groupe rehausse ses prévisions d'EBITDA lors de l'annonce des résultats intermédiaires le 29 juillet. Le passage au logiciel est maintenant visible, le mouvement de premiumisation est validé par les 'victoires' en Amérique du Nord (d'autres sont attendues, particulièrement après l'accord Verizon/Lanner), et le groupe promet d'être actif en matière de fusions et acquisitions, un autre catalyseur étant donné ses solides antécédents dans ce domaine. Les 'cibles logiciels', entre autres, sont examinées de près selon Ekinops.

L'analyste pense qu'une transaction transformatrice dans le domaine des logiciels pourrait changer radicalement le profil du groupe en termes de croissance, de rentabilité et de valorisation. En particulier, il estime que de nouvelles opportunités de croissance et de vente croisée pourraient se trouver dans les produits de virtualisation Open RAN qui pourraient constituer un complément idéal au portefeuille d'Ekinops.