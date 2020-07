Ekinops : le marché est déçu

Crédit photo © Ekinops

(Boursier.com) — Ekinops est chahuté en début de séance avec un titre qui décroche de 6,8% à 5,7 euros. Les investisseurs se montrent déçus par le niveau de croissance affiché par le groupe au premier semestre, soit 1,7% et 1,2% à taux de change constants.

"La visibilité sur le reste de l'année est aujourd'hui moins bonne qu'à l'accoutumée. Même si nous percevons les signaux d'un redémarrage, la probabilité de générer une croissance organique à deux chiffres sur l'ensemble de l'exercice paraît aujourd'hui incertaine. Nous restons néanmoins très confiants sur notre capacité à revenir sur nos objectifs long terme de croissance dès que cette crise sera derrière nous", a soulginé Didier Brédy, PDG d'Ekinops.

Bryan Garnier s'attendait à cette réaction négative du titre ce matin en raison du ralentissement de la croissance des revenus. L'incertitude persiste pour le proche avenir, mais le broker reste confiant à plus long terme car les fondamentaux du groupe sont solides et les catalyseurs sont forts. L'analyste est à l''achat' sur le dossier avec une 'fair value' ajustée de 7,3 à 7 euros.