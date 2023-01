Ekinops lance une nouvelle solution de transport 400G

(Boursier.com) — Ekinops lance son nouveau module enfichable PM_400FR05-C2A au sein de la gamme de systèmes de transport optique WDM Ekinops360.

Cette nouvelle carte ligne est le premier module cohérent d'Ekinops basé sur des interfaces enfichables 400G, pour offrir des solutions cohérentes moins coûteuses et moins énergivores que les technologies optiques embarquées de haute performance existantes. Alors que la plupart des commutateurs et des routeurs du marché ne peuvent pas prendre en charge directement un émetteur-récepteur 400G, l'approche d'Ekinops permet aux clients d'éviter une mise à niveau de leur infrastructure. Compatible avec tous les châssis Ekinops existants, les clients évitent ainsi le coût de la mise à niveau de leurs routeurs, mais aussi le coût d'une nouvelle infrastructure de transport, tout en profitant d'un encombrement moindre, de la basse consommation et du faible coût des solutions enfichables, et tout cela sans impact sur les performances. Un autre élément différenciateur est la mise à disposition d'un mode optionnel qui augmente la performance de plus de 20% par rapport à la performance standard. La technologie de transmission avancée développée par Ekinops fournit un signal optimisé qui peut éliminer le besoin d'amplificateurs et de points de régénération supplémentaires afin de réduire davantage le coût global du réseau.

"Le PM_400FR05-C2A fournit un point de démarcation strict entre les réseaux des fournisseurs de services et des clients, mais aussi les réseaux par paquets et les réseaux optiques, de sorte qu'il s'intègre parfaitement au modèle opérationnel des fournisseurs de services", commente Guillaume Crenn, Directeur Marketing Transport Optique chez Ekinops.