Ekinops lance son nouveau routeur 10 Go

Ekinops lance son nouveau routeur 10 Go









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Ekinops, le fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises, présente une alternative sur le marché mondial des routeurs haute performance avec le lancement de son routeur d'accès multiservices 10G ONE3540.

Le ONE3540 est le dernier né du portefeuille OneAccess d'Ekinops. Il offre un routage de connectivité WAN bidirectionnel de 10 Gbps. Avec ce lancement, Ekinops entend confirmer son plein engagement auprès des opérateurs afin de les aider à réduire leur coût total de possession et à fournir aux sièges sociaux et succursales d'entreprises des services managés rentables, à haute vitesse et extrêmement fiables. Le ONE3540 est riche en fonctionnalités. Elles permettent aux opérateurs de rapidement déployer des services évolutifs et fiables à des vitesses allant jusqu'à 10G chez leur clients.

Le ONE3540 a déjà été certifié par un fournisseur de services mondial de rang 1 et sa validation est en cours auprès d'autres grands opérateurs à travers le monde.

Rappelons qu'en 2020, le cabinet américain d'analyse IHS Markit prévoit que le marché mondial des routeurs d'entreprise dits mid-range (routeurs milieu de gamme pour les sièges sociaux et grandes entreprises) atteindra 1,1 milliard de dollars.