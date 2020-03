Ekinops : lance sa marque Compose

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Ekinops, le fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises, lance sa nouvelle marque logicielle, Compose. Elle regroupe les logiciels d'accès réseau et de transport optique du groupe.

Compose permet aux opérateurs d'étoffer leur portefeuille de services avec des solutions réseaux gérées par logiciel ('software defined') via les plateformes Ekinops, mais aussi des plateformes tierces (white-boxes tierces). Compose englobe des fonctions de virtualisation (VNFs, Virtual Network Functions), de SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network), et donne également accès à un écosystème certifié Ekinops d'une trentaine de VNFs les plus répandues sur le marché. La nouvelle marque intègre également les éléments logiciels des portefeuilles existants Ekinops360 et OneAccess, qui sont les plateformes de transport optique et d'accès au réseau.

Le lancement de Compose témoigne de la forte dynamique de l'activité Logiciel d'Ekinops, qui a enregistré un quasi-doublement de ses ventes en 2019.

Il s'agit d'une décision stratégique importante pour Ekinops , commente Didier Brédy, Président-Directeur général d'Ekinops. Pour soutenir la transformation numérique des entreprises, les réseaux sont de plus en plus définis par logiciel. Compose est notre réponse à cette évolution majeure. Notre offre logicielle aide les opérateurs ou fournisseurs de services à compléter leur portefeuille d'offres avec de nouveaux services à valeur ajoutée tels que le SD-WAN, la sécurité et la qualité de service. Tous, bien sûr, étroitement intégrés à nos produits de connectivité

Notre marque Compose repose sur 3 piliers qui, en soi, définissent Ekinops: simplicité, interopérabilité et accessibilité. Cette approche permet à nos clients de garder le contrôle de leur migration vers des réseaux définis par logiciel, tout en continuant à prendre en charge les produits et services existants .

Ekinops lance la première solution SD-WAN

S'appuyant sur OneOS6, Ekinops lance la première solution SD-WAN nativement développée depuis un middleware de routage reconnu sur le marché. Nommée SD-WAN Xpress, elle se distingue par sa simplicité, sa richesse et sa capacité à offrir les fonctions attendues sur tous les équipements Ekinops existants et proposer une approche "One Box". SD-WAN Xpress veut bousculer le marché du SD-WAN avec une approche économique et fonctionnelle radicalement différente des solutions actuelles.

OneOS6 se situe au coeur de Compose. OneOS6 est une solution logicielle modulaire permettant d'offrir une gamme complète de services, compatibles avec toutes plates-formes physiques (Ekinops ou white-boxes), et pouvant être activés à la demande. Entièrement ouverte, OneOS6 transforme les équipements Ekinops, ou de tiers, en plateformes multiservices.