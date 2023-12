Ekinops : L'opérateur allemand Deutsche Glasfaser choisit le groupe pour moderniser son réseau et accélérer le déploiement de ses services

(Boursier.com) — Ekinops , fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises, annonce avoir été sélectionné par Deutsche Glasfaser dans le cadre d'un contrat pluriannuel, visant à moderniser et unifier son infrastructure de réseau de transport optique en Allemagne, à partir de la plateforme Ekinops360.

Deutsche Glasfaser (DG) est l'un des principaux fournisseurs de services indépendant de la fibre en Allemagne, au service de près de 1.800 municipalités, avec plus de 1,2 million de clients, et autour de 40.000 nouveaux foyers raccordés/ chaque mois. DG se développe à un rythme très soutenu par croissance organique. Conscient de la nécessité de bâtir un réseau unifié pour simplifier ses opérations, DG a cherché une nouvelle infrastructure de transport optique flexible et moderne qui pourrait à la fois automatiser la fourniture de services et accélérer leur mise sur le marché, et réduire ses dépenses d'investissement et d'exploitation au fur et à mesure de son évolution.

Après avoir étudié plusieurs solutions, DG a retenu Ekinops comme fournisseur unique pour le déploiement d'équipements optiques issue de la plateforme Ekinops360 sur tous les niveaux de son réseau de transport optique, y compris le coeur, l'agrégation et le central office.

Les solutions à technologie cohérente, FlexRate 100G à 400G d'Ekinops, sont introduites avec son architecture ROADM avancée, colorless and gridless. Associées au logiciel de gestion Celestis NMS, ces solutions apportent flexibilité, facilité d'utilisation et prise en charge homogène des services de longueur d'onde Alien. Les solutions ETR (Extended Temperature Range) d'Ekinops sont déployées dans les central offices afin d'accroître la capacité au plus près du client et de soutenir le déploiement de la technologie d'accès XGS-PON à 10 Gbps (gigabit par seconde) dans le réseau de DG.