Ekinops grimpe, accélération saluée

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Ekinops prend 4% vers les 7 euros ce matin. Pour le premier trimestre, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 23,2 ME, en progression de +10% par rapport au 1er trimestre 2020. A taux de change constants, le chiffre d'affaires ressort en croissance organique de +12% sur le trimestre. Après une année 2020 stable en termes d'activité, qui constituait une excellente performance relative au regard du contexte de marché, le groupe renoue ainsi, dès le 1er trimestre 2021, avec un rythme de croissance à deux chiffres.

Ekinops est aujourd'hui plus confiant pour la suite de l'exercice et est donc désormais en mesure d'annoncer un objectif de croissance à deux chiffres de son activité en 2021. Pour rappel, le groupe s'est également fixé comme objectifs en 2021 une marge brute comprise entre 52% et 56% et une marge d'EBITDA entre 12% et 16%... Bryan, Garnier & Co confirme sa 'conviction d'achat' sur le dossier avec un objectif de cours de 9,5 euros, saluant une reprise plus rapide que prévu, avec cette nette accélération inattendue au premier trimestre permettant une guidance améliorée de revenus sur l'année.