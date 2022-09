Ekinops fournit un environnement de virtualisation immersif à l'Ecole de technologie supérieure

(Boursier.com) — Ekinops a déployé un environnement de virtualisation immersif pour le personnel et les étudiants de l'Ecole de technologie supérieure (ÉTS), une constituante du réseau de l'Université du Québec. Ekinops a livré un ensemble clés en main et sur mesure pour soutenir l'enseignement et la recherche composé de son gestionnaire logiciel d'infrastructure réseau OneOS6-LIM et son vRouter pour créer un environnement de calcul virtualisé qui exécute plusieurs fonctions réseaux virtualisées (VNF), y compris les services SD-WAN d'Ekinops.

La nouvelle solution NFV fonctionnera sur une solution " white-box " (boîte blanche), basée sur le processeur Intel x86 de Lanner Electronics, grâce à l'architecture ouverte du middleware OneOS6-LIM d'Ekinops. OneManage, outil de déploiement de nouveaux services, Design Studio, solution de création de services virtualisés et Director d'Ekinops prennent en charge les fonctions de gestion et fournissent une interface simple, flexible et conviviale à des fins pédagogiques.

La nouvelle solution de virtualisation sera étudiée par des étudiants diplômés en télécommunications afin d'améliorer leur compréhension des tendances technologiques majeures du secteur, notamment la virtualisation et l'optimisation des réseaux qui prennent en charge les exigences de connectivité de l'informatique dans le Cloud et dans sa périphérie (Edge). En outre, la solution sera utilisée par les chercheurs de l'ETS pour soutenir les projets des laboratoires de R&D qui explorent les futures solutions d'accès au réseau.