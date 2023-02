Ekinops : financement public de 1,29 ME pour le projet 5Geneva avec Orange

(Boursier.com) — Ekinops se félicite d'avoir obtenu un financement de 1,29 ME officiellement accordé par le Bureau du Premier ministre pour soutenir le développement de son projet 5Geneva en collaboration avec Orange.

5Geneva est financé par le gouvernement français dans le cadre de " France 2030 " et par l'Union européenne - Next Generation EU dans le cadre du plan France Relance.

Le projet 5Geneva, d'une durée de 36 mois, a notamment pour but de développer des plateformes d'expérimentation de cas d'usage 5G à l'Edge (périphérie) du réseau pour des acteurs métier (verticaux) et des opérateurs de télécommunications. Ces plateformes reposent sur des équipements réseaux sur site physiques (physical CPE/pCPE, ou virtualisés (universal CPE/uCPE).

Dans le cadre du plan France Relance, Ekinops a déjà obtenu un financement de 3,6 ME sous la forme d'une subvention de l'État français pour soutenir le développement de son projet NGOpt dédié aux nouvelles générations d'équipements de transport optique haut débit.

" Avec ce financement, nous allons continuer à mettre en oeuvre plus rapidement des projets innovants d'envergure autour de la 5G et du Edge Computing. Cela confirme notre ambition sur le secteur du Edge et notre participation active à l'optimisation des performances des réseaux numériques ", précise Vincent Munière, Directeur de la Technologie et de la R&D d'Ekinops.