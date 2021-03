Ekinops et Silicom ouvrent de nouvelles perspectives commerciales

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Ekinops et Silicom Ltd, spécialiste des solutions d'infrastructure de réseau et de données hautes performances, ont atteint des niveaux de performance de référence en matière de vitesse de routage grâce à la combinaison de leurs technologies de virtualisation pour les entreprises. Ces performances permettront aux opérateurs du monde entier d'élargir leur portefeuille de services réseau, créant de nouvelles opportunités commerciales.

Partenaires technologiques, Ekinops et Silicom ont pour objectif de proposer des solutions de virtualisation innovantes et performantes. En associant OneOS6-LIM, la solution logicielle dotée d'une gamme complète de services logiciels intégrés) d'Ekinops et Cordoba, la nouvelle plateforme d'équipements universels sur site client (uCPE/Universal Customer Premises Equipment) de Silicom, les deux sociétés ont atteint des performances jusqu'ici inégalées, qui permettent ainsi d'assurer la viabilité économique de nombreuses applications métier de virtualisation pour les entreprises. La combinaison des deux solutions a en effet permis d'aller au-delà de 700Mbps en vitesse de routage sur la plateforme Cordoba, soit dix fois plus que des routeurs virtuels tiers.

Ces solutions Ekinops et Silicom sont dès à présent disponibles sur le marché. Un premier opérateur télécom européen de rang 1 a d'ores et déjà fait ce choix pour lancer ses nouvelles offres sur son marché entreprise.