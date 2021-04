Ekinops et IEC Telecom Group offrent une solution de communication par satellite pour les zones isolées

(Boursier.com) — Ekinops et IEC Telecom Group, fournisseur mondial de solutions de communication, présentent la solution plug-and-play portable OneGate Compact qui fournit des fonctions de communication essentielles pour des applications terrestres et maritimes. OneGate Compact a été conçu pour fonctionner dans des espaces restreints et rediriger de manière transparente la bande passante disponible pour les applications essentielles afin de garantir le bon fonctionnement des communications critiques en toutes circonstances. La solution hybride, satellite et GSM, assure également la continuité des opérations gouvernementales et commerciales dans les zones rurales, telles la connection des véhicules de premiers secours, l'assistance télémédicale pour les médecins dans des régions isolées, ou des bureaux mobiles pour des services publics.

Construit sur la plateforme ouverte de virtualisation (OVP) d'Ekinops, OneGate Compact fournit des capacités essentielles de numérisation et d'optimisation du réseau pour des équipes intervenant dans des zones où les infrastructures peuvent être instables, telles que les équipes d'interventions ou les flottes maritimes de petite et moyenne taille. Fonctionnant dans un environnement numérique, OneGate Compact est dotée d'une solution d'optimisation de la bande passante et d'outils de filtrage avancés pour offrir une expérience de type VSAT (Very Small Aperture Terminal) sur un terminal MSS (Mobile Satellite Services). Ensemble, ces technologies permettent une connectivité totale dans les zones les plus inaccessibles tout en réduisant les besoins en personnel et les mises à jour du matériel sur place.