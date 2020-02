Ekinops et Dell signent avec Orange Business Services

Ekinops et Dell signent avec Orange Business Services









Crédit photo © Ekinops

(Boursier.com) — Ekinops annonce qu'Orange Business Services a choisi Dell Technologies et Ekinops comme partenaires pour une nouvelle solution d'équipement universel sur site client (uCPE). Cette plateforme joue un rôle clé dans la transformation des réseaux, en s'appuyant sur les technologies de Software Defined Networking (SDx) pour permettre aux clients une plus grande agilité et couvrir les attentes de leur business, tout en apportant une plus grande flexibilité et simplicité dans le déploiement du réseau. Orange offrira aux entreprises des solutions basées sur cette solution uCPE dans le monde entier courant 2020.

"Le fait de combiner notre middleware avec les capacités de Dell en termes de plateforme uCPE et leur couverture mondiale garantira aux entreprises clientes d'Orange une qualité, des performances et un niveau de support inégalés. Nous nous engageons à aider les fournisseurs de services dans l'adoption du Software Defined Networking grâce à notre gamme de solutions logicielles en expansion à la pointe de la technologie, comme le prouve d'ailleurs cette nouvelle collaboration", explique Didier Brédy, le PDG d'Ekinops.