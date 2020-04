Ekinops : en retrait après le point trimestriel

Crédit photo © Ekinops

(Boursier.com) — Ekinops cède 6,4% à 5,1 euros au lendemain de sa publication trimestrielle. Le fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs télécoms a réalisé sur les trois premiers mois de son exercice financier un chiffre d'affaires consolidé de 21,1 ME, en progression de +1,8% et de 1,1% à taux de change constants. Malgré l'incertitude actuelle, et contrairement à de nombreuses entreprises, le groupe n'a pour le moment pas renoncé à ses objectifs et il espère continuer à délivrer une croissance organique à deux chiffres sur le long terme, comme en 2018 (+14% en données pro forma) et en 2019 (+11%), conjuguée à un taux de marge brute situé entre 50% et 55%, supérieur aux standards de son industrie.

" La situation étant par nature extrêmement évolutive, il est pour l'instant difficile d'en quantifier ses conséquences économiques et ses effets sur l'activité en 2020. Cette situation serait par conséquent susceptible de remettre en cause certains objectifs financiers de l'exercice ", a toutefois indiqué le management.

A l''achat' sur le dossier, Oddo BHF a ajusté son objectif de 7,5 à 6,7 euros alors que Bryan Garnier a réitéré son opinion 'achat' et sa 'fair value' de 7,3 euros. Si la croissance du premier trimestre peut sembler modeste, le courtier attend une accélération sur le reste de l'année.