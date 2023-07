Ekinops diversifie ses sources de financement

(Boursier.com) — Ekinops a conclu une nouvelle ligne de financements auprès de ses partenaires bancaires.

Fort d'une structure financière solide (20,5 ME de trésorerie nette à l'issue de l'exercice clos le 31 décembre 2022), Ekinops a sécurisé de nouveaux financements d'un montant total de 100 ME, visant à doter la société des moyens financiers nécessaires pour accompagner son développement et notamment sa stratégie de croissance externe.

Ces nouveaux financements sont constitués d'un :

- crédit croissance externe, dont l'objet est le financement d'une ou plusieurs opérations de croissance externe ou d'avances en compte courant et des frais y afférents, d'un montant confirmé de 50 ME (pouvant être porté à 90 ME sous conditions) d'une maturité de 7 ans ;

- crédit renouvelable, dont l'objet est de financer les besoins généraux du Groupe, d'un montant maximum de 10 ME.

L'octroi de ces financements vient diversifier les sources de financement d'Ekinops, rallonger la maturité de sa dette et renforcer son bilan dans un environnement de marché extrêmement compétitif. "La confiance accordée à Ekinops témoigne de la bonne santé financière du Groupe et du soutien de ses partenaires bancaires", commente Ekinops.

Dans le cadre de sa démarche de responsabilité sociétale et environnementale (RSE) d'entreprise, Ekinops, en accord avec ses partenaires bancaires, a décidé de lier ces nouveaux financements à sa performance ESG (Environnementale, Sociale et Gouvernance). Ekinops bénéficiera d'un bonus pouvant aller jusqu'à 5 points de base sur la marge applicable à l'ensemble de ces nouvelles lignes de financement, en fonction du nombre de critères ESG atteints.