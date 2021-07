Ekinops : croissance à deux chiffres sur le T2

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Au 2ème trimestre de son exercice 2021, Ekinops a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 27,6 ME, en progression dynamique de +12% par rapport au 2ème trimestre de 2020. A taux de change constants, la croissance trimestrielle s'établit à +14%.

Le groupe enregistre ainsi un second trimestre consécutif de croissance à deux chiffres, réalisant à cette occasion le chiffre d'affaires trimestriel le plus élevé de son histoire.

A l'issue du 1er semestre, Ekinops est conforté vis-à-vis de son objectif annuel de croissance à deux chiffres de son activité en 2021. Pour rappel, le Groupe s'est également fixé comme objectifs en 2021 une marge brute comprise entre 52% et 56% et une marge d'EBITDA entre 12% et 16%.