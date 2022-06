Ekinops : crédible !

(Boursier.com) — Ekinops monte de 1,5% à 6,50 euros ce mercredi, alors que le groupe a annoncé que sa solution de transport optique Ekinops360 avait été intégrée au réseau métropolitain LyRES (Lyon Recherche et Enseignement Supérieur) afin d'offrir des connexions haut-débit ultrasécurisées au personnel administratif, enseignants, chercheurs et étudiants de 22 établissements répartis sur 50 sites interconnectés de la région lyonnaise.

Ekinops a été sélectionné par SPIE ICS, filiale de services numériques du groupe SPIE, chargée par LyRES de mettre à niveau son réseau pour répondre aux défis actuels et futurs du développement numérique de ses établissements universitaires et de recherche. Le réseau LyRES étant connecté au réseau national RENATER pour l'enseignement supérieur et la recherche, le maintien de la disponibilité, de la fiabilité et de la sécurité du réseau est crucial.

Grâce aux solutions de la gamme Ekinops360, SPIE ICS a mis en place un nouveau réseau de multiplexage en longueur d'onde (WDM) au sein du réseau métropolitain de LyRES, offrant des vitesses moyennes de 100 Gbps (Gigabit par seconde) et des pointes de plusieurs centaines de Gbps dans certaines zones.

"Cette annonce illustre la crédibilité d'Ekinops en matière d'infrastructures réseaux critiques" commente sobrement Portzamparc qui vise un cours de 8,50 euros en restant à l'achat sur le dossier.