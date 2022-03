Ekinops : création d'un comité RSE

(Boursier.com) — Dans le cadre du renforcement de sa politique RSE (responsabilité sociétale d'entreprise), Ekinops crée un comité RSE.

Ce comité, composé de 3 membres du Conseil d'administration dont le Président - Directeur général d'Ekinops, a pour mission de conseiller la société et d'émettre des recommandations en matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises. Il veillera à ce qu'elle anticipe les enjeux et les opportunités et identifie les risques extra-financiers associés à son activité pour aboutir à une création de valeur durable et responsable.

Le Conseil d'administration a ainsi nommé :

- Mme. Lori Gonnu, administratrice indépendante, en qualité de Présidente du Comité RSE ;

- Mme. Charlotte Corbaz, administratrice, en qualité de membre du Comité RSE ;

- et Mr. Didier Brédy, Président - Directeur général, en qualité de membre du Comité RSE.

Parallèlement, Ekinops a constitué un groupe de travail RSE, regroupant plusieurs compétences issues de différents services de l'entreprise (ressources humaines, service juridique, service qualité, communication, direction des achats, etc.) visant à mettre en oeuvre les actions d'Ekinops dans le cadre de sa politique RSE.

Didier Brédy, Président-Directeur Général d'Ekinops, commente : "Ekinops continue d'investir pour assurer une croissance rentable sur le long terme tout en faisant face aux enjeux de la création de valeur durable. Pour cela, nous faisons évoluer notre gouvernance à travers la création de ce comité spécialisé, qui témoigne de notre volonté et réaffirme notre engagement au service de nos parties prenantes, grâce à la définition d'actions concrètes à entreprendre et à la mobilisation de l'ensemble de nos collaborateurs. Nous sommes aujourd'hui fiers de faire ce pas en avant qui stimulera l'innovation dans la conception de nos produits et services et contribuera à plus grande échelle à avoir un impact positif sur la société".