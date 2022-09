Ekinops : contrat porteur

(Boursier.com) — Ekinops surperforme le marché ce mardi avec un titre en hausse de 2,2% à 6,4 euros. La société dirigée par Didier Brédy a été choisie par le fournisseur américain Stratus Networks pour implémenter des tests d'activation de service à ses clients sur son réseau de collecte de données mobile 5G. Ekinops a ainsi fourni sa plateforme d'accès Ethernet 1651 10G à Stratus Networks, l'un des principaux fournisseurs de capacité et de réseaux de fibre optique privés, basé à Peoria Heights (Illinois).

Stratus fournit des services réseau à d'autres opérateurs et à des entités de toutes tailles, petites entreprises, organismes gouvernementaux et acteurs du secteur de l'éducation. Elle dispose de sa propre boucle de fibres optiques supportant des débits à 10G/100G/200G dans tout l'État de l'Illinois, solution construite à partir du système de transport optique dynamique Ekinops360. Cela lui permet d'atteindre n'importe quel client en étendant son réseau du point de présence (PoP) le plus proche jusqu'aux installations du client.

Pour Bryan Garnier ('conviction à l''achat'), cet accord souligne le dynamisme du groupe en Amérique du Nord, sa capacité à se diversifier hors des produits optiques purs dans la région et le succès de sa stratégie pour répondre à la demande malgré les pénuries de composants. Au premier semestre, l'Amérique du Nord représentait 20% du chiffre d'affaires d'Ekinops, en croissance de 33% à taux de change constant.