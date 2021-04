Ekinops : contrat porteur

Crédit photo © Ekinops

(Boursier.com) — Ekinops progresse de 1,2% à 6,6 euros après avoir été choisi par la Canadien Telus, entreprise mondiale de technologies de l'information et de communications de premier plan (Tier 1), pour déployer la virtualisation de fonctions réseau et des capacités de réseaux d'accès définis par logiciel de nouvelle génération (SDN, Software-defined networks) afin d'améliorer son réseau.

Une autre victoire importante pour les produits de virtualisation / SD WAN d'Ekinops, qui témoigne de la qualité et du potentiel des produits du groupe dans ce domaine, souligne Bryan Garnier. Le courtier considère également cet accord comme historique pour les produits de virtualisation en Amérique du Nord, après les grands contrats annoncés en Europe en 2020, comme ceux avec OBS et Swisscom. Le broker attend une forte traction commerciale de ces produits chez Ekinops, ainsi qu'un impact relutif sur les marges de l'entreprise. Les logiciels et les services représentent encore moins de 10% du chiffre d'affaires total du groupe, mais l'impact positif devrait commencer à être visible en 2021, et aider Ekinops à atteindre son objectif de marge brute de 52%-56% pour l'année. BG est à 'conviction à l'achat' sur le titre avec un objectif de 9,5 euros.