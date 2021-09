Ekinops : contrat avec Slovak Telekom

(Boursier.com) — Ekinops a été choisi par Slovak Telekom, filiale du groupe Deutsche Telekom, pour fournir une solution d'accès réseau améliorée et évolutive.

Slovak Telekom met à niveau son ancien réseau DSL (Digital Subscriber Line, ligne d'accès numérique) en utilisant le routeur ONE521 d'Ekinops, une plateforme qualifiée de "puissante pour une connectivité fiable et efficace" qui combine un modem DSL, un port fibre et le LTE en option.

Slovak Telekom peut désormais bénéficier de ce routeur provisionné à distance et basé sur le middleware unique OneOS6 qui offre un large éventail de fonctions d'accès au réseau et prend également en charge des services de VPN avancés, de SD-WAN et de contrôleur de session entreprise SBC certifié Microsoft Direct Routing.

La solution retenue permet à Slovak Telekom d'étendre facilement son portefeuille d'offres et de services et de gérer les demandes croissantes de connectivité (transition de la DSL à la fibre) sans changer ses équipements réseaux.