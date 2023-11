Ekinops : contrat aux Etats-Unis

(Boursier.com) — Le fournisseur de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises Ekinops annonce avoir été choisi par Strata Networks, fournisseur de services à forte croissance et plus grande coopérative de télécommunications dans l'Utah (Etats-Unis), afin de moderniser son réseau de transport optique en utilisant la solution Ekinops360 et sa technologie FlexRate.

" Grâce à la solution de transport optique Ekinops360, aux modules FlexRate 200G et 400G et au logiciel de gestion de réseau avancé Celestis NMS d'Ekinops, Strata est désormais en mesure d'accroître la portée et les performances de son réseau de transport optique, en étendant les liaisons 100G jusqu'à son point de présence à Denver, pour répondre aux besoins de ses clients dans le Colorado ", précise Ekinops.