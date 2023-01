(Boursier.com) — Ekinops , fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises, publie son chiffre d'affaires annuel au titre de l'exercice 2022, clos le 31 décembre 2022. Le chiffre d'affaires consolidé s'est ainsi établi à 127,6 ME, en progression de +23% par rapport à l'exercice précédent à périmètre constant (+19% à taux de change constants).

Au 4ème trimestre 2022, le chiffre d'affaires s'est élevé à 31,5 ME, contre 28,7 ME un an plus tôt, soit une progression de +10% (+6% à taux de change constants) malgré des tensions sur la logistique et la chaîne d'approvisionnement particulièrement fortes en fin d'année. Les difficultés à livrer certaines commandes en fin d'année, qui seront honorées tôt en 2023 sans causer de problèmes majeurs pour les clients, ont ainsi occasionné un manque à gagner de quelques millions d'euros en termes de facturations au 4ème trimestre.

Parallèlement, l'activité commerciale et la prise de commandes sont restées très dynamiques en fin d'année.

Confirmation des objectifs 2022 de marge brute et d'EBITDA

L'exercice 2022 a été marqué par une accélération de la dynamique de croissance enregistrée en 2021, malgré la persistance des difficultés d'approvisionnement de certains composants électroniques qui commencent juste à se résorber. Fort de cette bonne dynamique, Ekinops confirme ses objectifs annuels 2022 :

-une marge brute comprise entre 52% et 56% ;

-une marge d'EBITDA comprise entre 14% et 18%.

Ekinops publiera ses résultats annuels 2022 le 7 mars prochain.

Didier Brédy, Président - Directeur général d'Ekinops, commente : "L'exercice 2022 témoigne d'une nette accélération de notre croissance, passée de +12% en 2021 à +23% en 2022, en dépit d'un environnement de marché perturbé et une fin d'année "challenging" au niveau de la production. L'année 2023 débute sous de très bons auspices, avec une demande élevée, caractérisée par un niveau de carnet de commandes record pour cette période de l'année. Nous continuons à prendre des parts de marché grâce à nos offres différenciées sur nos segments et notre capacité à satisfaire les délais souhaités par nos clients existants et nouveaux. Nous entrevoyons déjà une nouvelle année de croissance à deux chiffres de notre activité.