Ekinops conclut un partenariat technologique avec LiveAction

(Boursier.com) — Ekinops et LiveAction, fournisseur spécialisé dans l'analyse et la gestion des performances de réseaux, annoncent l'intégration de leurs technologies respectives pour fournir aux opérateurs des analyses avancées de performances de leurs réseaux en temps réel et des services à valeur ajoutée via une solution combinée. Cette solution associe les équipements de routage pour entreprises d'Ekinops à l'outil LiveSP de LiveAction pour offrir une vue d'ensemble des performances du réseau et des applications. La solution intégrée permet aux opérateurs de créer des tableaux de bord et des rapports dynamiques basés sur la reconnaissance des applications. En mesurant les performances du réseau, telles que le trafic applicatif, les informations COS (Class Of Service), les retards ou la latence, les opérateurs peuvent accompagner les équipes opérationnelles de leurs clients entreprise dans l'optimisation de la performance.