Ekinops : conclut un partenariat avec Alef Distribucija Adria

(Boursier.com) — Ekinops annonce la signature d'un nouvel accord de distribution avec Alef Distribucija Adria, qui répondra à la demande croissante de réseaux ouverts et de grande capacité dans la région de l'Adriatique -Slovénie, Croatie, Bosnie-Herzégovine, Monténégro, Albanie-, où Ekinops a remporté un certain nombre de nouveaux clients au cours des 12 derniers mois.

Alef Distribucija Adria, qui fait partie du groupe Alef, est un distributeur de solutions TIC (technologies de l'information et de la communication) et de solutions réseaux basé à Belgrade, en Serbie. Le groupe Alef est l'un des distributeurs les plus importants et les plus puissants d'Europe de l'Est.

Alef Distribucija Adria a rejoint le programme Ekinops Channel Partner Program (ECPP), dédié aux partenaires revendeurs, et peut désormais offrir le portefeuille complet d'Ekinops comprenant des solutions de transport optique et d'accès, ouvertes et entièrement interopérables, avec l'accompagnement d'Ekinops pour les ventes, le marketing, la communication ainsi que le support technique.

Ce programme est spécifiquement conçu pour aider les partenaires d'Ekinops à se différencier au sein de leur marché, en éliminant les blocages propriétaires imposés par certains fournisseurs et en leur permettant de créer des services compétitifs et rentables adaptés aux besoins de leurs clients. Alef a été invité à rejoindre ce programme après avoir prouvé ses capacités commerciales et techniques avec les produits Ekinops.