Ekinops : belle performance en 2022

(Boursier.com) — A l'issue de l'exercice 2022, Ekinops a réalisé un chiffre d'affaires annuel consolidé de 127,6 millions d'euros, en progression de +23% par rapport à l'exercice 2021 à périmètre constant (+19% à taux de change constants). L'exercice 2022 a ainsi été marqué par une accélération de la dynamique de croissance, passée de +12% en 2021 à +23%, malgré la persistance des difficultés d'approvisionnement de certains composants électroniques qui commencent juste à se résorber.

Malgré la crise mondiale des composants, la marge brute s'est inscrite en progression de +20% en 2022 à 67,6 ME. Le taux de marge brute s'est établi à 53%, dans la fourchette normative visée sur le long terme (52%-56%), grâce à la bonne gestion de la chaîne d'approvisionnement et la répercussion d'une partie des tensions tarifaires sur les prix de vente.

L'Ebitda s'est élevé à 22,6 ME, en progression dynamique de +29%. La marge d'Ebitda ressort à un nouveau niveau record en 2022, pour la première fois au-delà 17% sur un exercice complet, à 17,7% (16,9% en 2021 et 15,9% en 2020). Elle s'inscrit dans le haut de la fourchette de 14% à 18% qui était visée pour l'exercice 2022.

Le résultat opérationnel courant s'est élevé à 9,3 ME en 2022, en forte progression de +172% sur un an. La marge opérationnelle courante est ainsi de 7,2% contre 3,3% un an plus tôt. Hors amortissements liés aux actifs intangibles identifiés post allocation des prix d'acquisition, la marge opérationnelle courante ajustée (EBIT ajusté) s'établit à 12,2%.

Le résultat opérationnel est de 8,8 ME, en hausse de +160%.

Le résultat net bondit de +133% en 2022, pour s'établir à 12 ME. La marge nette est également à un niveau record de 9,4% (5% en 2021 et 3,4% en 2020).

Le bénéfice net par action (BNPA) a plus que doublé en 2022, et s'est établi à 0,45 euro par action (0,2 euro par action au titre de l'exercice précèdent (montants en base diluée).

Trésorerie

La solide performance opérationnelle d'Ekinops en 2022 s'est traduite par une progression de +39% de la capacité d'autofinancement à 23,6 ME. La variation de trésorerie s'est établie à -6 ME (-4,2 ME en 2021), pour une trésorerie disponible de 39,4 ME à fin 2022 et des emprunts financiers désormais ramenés à 18,9 ME (23,8 ME à fin 2021 et 31,6 ME à fin 2020). La trésorerie nette est de 20,5 ME au 31 décembre 2022 (21,6 ME un an plus tôt).

Objectifs financiers 2023

Avec une demande élevée sur le début de l'année 2023, Ekinops se fixe pour objectifs au titre de l'exercice actuel :

- une croissance de l'activité supérieure à 12% ;

- une marge d'Ebitda comprise entre 15% et 19%, intégrant les investissements humains et technologiques pour accompagner son développement.