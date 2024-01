Ekinops : baisse des ventes sur la fin d'année 2023

(Boursier.com) — Au 4ème trimestre de son exercice 2023, Ekinops a enregistré un chiffre d'affaires de 30,3 ME, contre 31,5 ME un an plus tôt, soit un repli trimestriel de -4%.

Sur la fin de l'année, Ekinops a continué de pâtir d'un environnement de marché dégradé, marqué par le ralentissement économique et une baisse de la demande, pénalisant les ventes des équipements d'Accès. Portée par de nombreux succès commerciaux et le gain de nouveaux clients, la ligne d'activité Transport optique s'est en revanche inscrite en forte croissance, soutenue par les besoins de bande passante des opérateurs.

Sur l'ensemble de l'exercice 2023, le chiffre d'affaires consolidé d'Ekinops s'est établi à 129,1 ME, en progression de +1% par rapport à l'exercice précédent. À taux de change constants, le chiffre d'affaires annuel s'est inscrit en hausse de +2%.

Le 2nd semestre a été fortement impacté par un contexte de marché adverse sur la ligne d'activité Accès, sur fonds de ralentissement économique et de niveaux de stocks élevés chez les opérateurs.

Sur l'ensemble de l'exercice 2023, Ekinops confirme son objectif d'une marge d'EBITDA comprise entre 13% et 17%.