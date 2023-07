Ekinops : Au 1er semestre 2023, l'EBITDA semestriel ressort à 14,3 ME

(Boursier.com) — EKINOPS publie ses comptes semestriels 2023 (au 30 juin 2023), arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 26 juillet 2023. Ces comptes semestriels ont fait l'objet d'un examen limité par les commissaires aux comptes.

À l'issue du 1er semestre de l'exercice 2023, Ekinops a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 71 ME, en solide croissance de +12% par rapport au 1er semestre de l'an dernier, malgré un effet de base très exigeant(+25% de croissance au 1er semestre 2022). Àtaux de change constants, la croissance semestrielle s'est également élevée à +12%.

Cette évolution est principalement le fruit du bond de +41% des ventes des équipements de Transport optique sur la période, sous l'effet du succès des solutions WDM et de l'attractivité de la technologie OTN aux Etats-Unis et en Europe. Les solutions d'Accès affichent quant à elles un repli de -5% au 1er semestre EBITDA en progression de +33% au 1er semestre 2023.

À mi-exercice, la marge brute semestrielle s'est établie à 37,7 ME, en progression de +13% par rapport à la même période de l'an dernier, en dépit d'un environnement économique complexe et d'une compétitivité accrue sur le marché. La marge brute représente ainsi 53,1% du chiffre d'affaires consolidé au 1er semestre 2023, vs 52,9% un an plus tôt et 53% à l'issue de l'exercice 2022.

Au 1er semestre 2023, l'EBITDA semestriel ressort à 14,3 ME contre 10,8 ME réalisés au 1er semestre 2022, soit une forte croissance de +33%. La hausse des charges opérationnelles a été très bien maîtrisée (progression modérée de +6% inférieur au rythme de croissance de l'activité), tout en menant les investissements nécessaires pour accompagner le développement et la croissance du groupe (accroissement net de +37 collaborateurs sur le semestre, achats de matériels dédiés à la 'R&D' et accroissement des salons professionnels et des déplacements professionnels).

La marge d'EBITDA s'est ainsi établie au niveau record de 20,2% au 1er semestre 2023, dépassant pour la première fois la barre des 20%. La marge d'EBITDA s'était établie à 17,7% sur l'ensemble de l'exercice 2022 et 16,9% en 2021.

Après comptabilisation des dotations nettes aux amortissements et provisions, le résultat opérationnel courant s'est établi à 6,7 ME au 1er semestre de 2023, en forte croissance de +61% par rapport à la même période de l'an dernier.

La marge opérationnelle courante représente ainsi 9,4% du chiffre d'affaires contre 6,5% un an plus tôt. Hors amortissements liés aux actifs intangibles identifiés post allocation des prix d'acquisition, la marge opérationnelle courante ajustée ressort à 14%, contre à 11,2% il y a un an.

En l'absence d'autres produits et charges opérationnels significatifs, le résultat opérationnel ressort à 6,6 ME au 1er semestre 2023, contre 4,2 ME un an plus tôt, soit une progression de +60%.

Après prise en compte du résultat financier de -0,1 ME et la comptabilisation d'une charge d'impôt de -0,5 ME, le résultat net semestriel affiche une croissance de +15% pour s'établir à 6 ME à mi-exercice, contre 5,2 ME au 1er semestre 2022.

La marge nette semestrielle s'est ainsi établie à 8,4%, contre 8,2% un an plus tôt.

La bonne orientation des indicateurs opérationnels d'Ekinops s'est traduite par un accroissement de +36% de sa capacité d'autofinancement, à 14,6 ME.

Les flux de financement se sont élevés à +11,7 ME, dont +10,6 ME de nouveaux emprunts bancaires contractés (montant net des remboursements) au cours du semestre. Ceci comprend également le prêt participatif de relance (PPR) d'un montant de 7,8 MEUR encaissé début mars 2023.

La trésorerie disponible s'élevait à 47,6 ME au 30 juin 2023 (vs. 39,4 ME un an plus tôt), pour des emprunts financiers de 27,3 ME.

À l'issue du 1er semestre 2023, Ekinops bénéficie donc d'une situation financière très solide, avec une trésorerie nette de 20,3 ME (vs. 19,3 ME un an plus tôt et 20,5 ME à l'issue de l'exercice 2022) et des capitaux propres de 121,1 ME (+7,5 ME par rapport au 31 décembre 2022).

Perspectives

Le 1er semestre 2023 témoigne d'une très bonne performance d'Ekinops avec une croissance solide à deux chiffres malgré un effet de base très exigeant, une rentabilité record, avec une marge d'EBITDA qui s'établit pour la première fois au-delà de 20%, et un EBIT ajusté à 14%.

Dans un environnement de marché aujourd'hui moins porteur, qui se traduit par une visibilité moindre sur le 2nd semestre, Ekinops a fait de l'intensification de ses actions de conquête commerciale une priorité dans toutes ses géographies.

À mi-exercice, les objectifs financiers annuels 2023 demeurent :

-une croissance de l'activité supérieure à +12%, avec un retour à une saisonnalité plus traditionnelle de l'activité au 2nd semestre ;

-une marge d'EBITDA comprise entre 15% et 19%.

Sur le plan de la croissance externe, Ekinops ambitionne toujours de concrétiser une opération d'ici la fin de l'exercice, en favorisant un mode de financement non dilutif.

Agenda financier

Mercredi 11 octobre : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2023.

Mercredi 10 janvier 2024 : Chiffre d'affaires annuel 2023.