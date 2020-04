Ekinops : agenda financier 2020

Crédit photo © Ekinops

(Boursier.com) — Ekinops communique son agenda de publications financières pour l'exercice 2020. Toutes les diffusions interviendront après la clôture du marché d'Euronext Paris.

- 25 septembre 2019 : Résultats semestriels 2019 (audités)

- 16 octobre 2019 : Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2019 (non audité)

- 22 janvier 2020 :Chiffre d'affaires annuel 2019 (non audité).

- 8 avril 2020 : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020 (non audité)

- 28 mai 2020 : Assemblée générale

- 9 juillet 2020 : Chiffre d'affaires du 2e trimestre 2020 (non audité)

- 28 juillet 2020 : Résultats semestriels 2020 (examen limité)

- 12 octobre 2020 : Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2020 (non audité)

- 12 janvier 2021 : Chiffre d'affaires annuel 2020 (non audité).