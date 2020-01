Ekinops adhère à l'Open ROADM

Crédit photo © Ekinops

(Boursier.com) — Ekinops adhère à l'Open ROADM Multi-Source Agreement (MSA) qui a pour objectif d'aider à construire et à publier des standards ouverts pour la conception d'éléments de réseaux optiques tels que les ROADM (multiplexeurs optiques reconfigurables à insertion/extraction), les transpondeurs et les amplificateurs en ligne.

Open ROADM est composé de plus de 15 membres, y compris de grands fournisseurs de télécommunications et des opérateurs de rang 1, tels AT&T ou Orange. Ses objectifs sont la désagrégation et l'ouverture des systèmes optiques traditionnellement propriétaires et leur activation logicielle (SDN, Software-defined networks) dans un effort de flexibilité et de contrôle logiciel de la couche optique.