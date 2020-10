Ekinops : Adamo a retenu sa solution de transport optique FlexRate

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Ekinops annonce qu'Adamo, opérateur de télécommunications espagnol, a retenu sa solution de transport optique FlexRate dans le cadre d'un investissement de 250 millions d'euros sur ses infrastructure pour fournir des services Internet et de télécommunications haut débit par fibre optique aux foyers et entreprises des zones moins densément peuplées d'Espagne.

"La mission d'Adamo est de fournir une meilleure connectivité Internet aux zones rurales et aux petites villes espagnoles qui ne sont pas bien desservies par d'autres opérateurs", déclare Martin Czermin, Président - Directeur général d'Adamo. "L'élargissement de notre coeur de réseau est au centre de cette mission et cela ne peut se faire sans un fournisseur de confiance. Travailler avec Ekinops nous permet de mettre sur le marché des services de fibre optique compétitifs, fiables dans le temps et à haut débit à un coût par bit le plus bas possible."

Avec une croissance moyenne de 25.000 nouvelles connexions par mois, Adamo prévoit d'étendre sa portée à plus de 1,5 million de foyers dans les municipalités les moins peuplées d'Espagne. Pour soutenir cette croissance, Adamo déploie actuellement la solution FlexRate 200G d'Ekinops, une plateforme de transport optique haute capacité permettant de réduire considérablement le coût par bit et les dépenses d'exploitation. En outre, la croissance future du réseau est assurée en offrant une prise en charge de 400 et 600 Gb/s (gigabit par seconde).

"La mission d'Adamo, qui est de fournir des services Internet et de télécommunications de haute qualité en dehors des grandes villes, est essentielle, particulièrement dans un monde où la connexion au travail et à ses proches est cruciale", déclare Frank Dedobbeleer, vice-président des ventes EMEA et APAC chez Ekinops. "Ce contrat à sept chiffres démontre la capacité d'Ekinops à travailler avec les opérateurs comme Adamo pour renforcer leur réseau de fibre optique avec une solution robuste et efficace capable de répondre à des exigences complexes. Nous sommes impatients de continuer à leur fournir un soutien continu à mesure que l'entreprise tend vers ses objectifs commerciaux."