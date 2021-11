Ekinops : acquisition saluée

(Boursier.com) — Ekinops gagne 3,4% à 7,9 euros au lendemain de l'annonce de l'acquisition de la start-up SixSq, un éditeur de logiciels en mode SaaS (Softwareas-a-Service) dédiés à l'Edge Computing. Le montant de la transaction n'a pas été communiqué.

Bien que l'opération ne soit pas structurante à l'échelle du groupe, elle n'en demeure pas moins stratégique et pertinente pour Ekinops dans la mesure où elle lui permettra d'étoffer son offre logicielle, consolider son savoir-faire dans l'Edge Computing (marché dynamique avec un TMVA d'environ 42% sur 2020-25 selon Marketstudyreport) mais également de générer à terme des revenus récurrents pour le groupe, affirme Oddo BHF. SixSq sera consolidée à partir de novembre et n'aura quasiment pas d'impact sur l'exercice 2021. Le broker est à 'surperformer' sur le titre avec une cible de 9,7 euros alors que le groupe garde un bon profil de croissance rentable et des fondamentaux solides.