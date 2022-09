Ekinops accompagne Netalis dans l'extension de ses services 'Ultra Haut Débit'

(Boursier.com) — Ekinops , fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises, annonce que Netalis, filiale du groupe NASCA issu de la fusion des opérateurs de services de télécommunication Netalis et ASC, a choisi ses solutions DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexed - multiplexage par répartition en longueur d'onde dense) afin de répondre au besoin croissant en bande passante de ses clients professionnels, entreprises et institutions publiques.

Le réseau backbone DWDM est déployé par "plaques" en commençant par la région PACA (Provence-Alpes-Côte d'Azur) et offre désormais un lien direct entre la métropole de Nice, la

zone de Sophia-Antipolis, le golfe de Saint-Tropez avec le point de présence (PoP) de Marseille, ville devenue 7ème hub numérique mondial selon Telegeography.

Cette nouvelle infrastructure permet aujourd'hui à Netalis d'offrir notamment aux entreprises et acteurs numériques (opérateurs, hébergeurs, etc.) de la région PACA un transport à faible latence basé sur des services de longueur d'ondes de 10 à 100 Gbps (Gigabits par seconde) vers les principaux hébergeurs et fournisseurs de services cloud mondiaux présents localement.