Ekinops abaisse ses objectifs 2023 après un troisième trimestre difficile

(Boursier.com) — La société Ekinops a enregistré au troisième trimestre 2023 un chiffre d'affaires consolidé de 27,8 ME, en repli de -15% par rapport à la même période un an plus tôt. À taux de change constants, le chiffre d'affaires trimestriel s'est inscrit en recul de -13%.

Outre un effet de base très élevé (+36% de croissance au 3ème trimestre 2022), Ekinops indique que le trimestre écoulé s'est déroulé dans un environnement de marché moins porteur, marqué par une baisse de la demande. Dans ce contexte, les ventes d'équipements d'accès ont été particulièrement pénalisées, notamment pour les zones France et Asie Pacifique.

À l'issue des neuf premiers mois de l'exercice 2023, le chiffre d'affaires consolidé s'est établi à 98,8 ME, en croissance totale de +3% par rapport à la même période l'an dernier, qui constituait une base de comparaison élevée (+28% de croissance en 2022). À taux de change constants, la croissance à neuf mois en 2023 s'élève à +4%.

Ekinops parle d'une visibilité moindre et abaisse ses objectifs 2023 avec une croissance de l'activité attendue à un chiffre (croissance annuelle supérieure à +12% visée précédemment) et une marge d'EBITDA désormais comprise entre 13% et 17%, contre une fourchette de 15% à 19% visée auparavant. Sur le plan de la croissance externe, Ekinops ambitionne toujours de concrétiser une opération dans les mois à venir, en favorisant un mode de financement non dilutif.