Ekinops : 103,6 ME de revenus annuels

(Boursier.com) — Ekinops a clôturé son exercice 2021 sur un solide 4ème trimestre, marqué par une nouvelle croissance organique à deux chiffres de l'activité.

Le chiffre d'affaires consolidé du 4ème trimestre ressort ainsi à 28,7 ME, soit une progression de +13% par rapport au 4ème trimestre 2020 et de +11% à périmètre et taux de change constants.

Fort d'une activité soutenue tout au long de l'exercice 2021, Ekinops a franchi pour la première fois le seuil des 100 ME, réalisant ainsi un chiffre d'affaires annuel consolidé de 103,6 ME, en progression de +12% et identique à périmètre et taux de change constants.

Fort de cette croissance dynamique, Ekinops confirme ses objectifs annuels avec une marge brute comprise entre 52% et 56% et une marge d'EBITDA entre 14% et 18%.