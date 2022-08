Eiffage : vive progression des résultats

(Boursier.com) — Eiffage annonce ses résultats du premier semestre 2022, affichant sur la période un chiffre d'affaires de 9,45 milliards d'euros, en croissance de 8,6%, pour un résultat opérationnel courant en augmentation de 36,2% à 925 millions d'euros, représentant 9,8% de marge contre 7,8% un an avant. Le résultat net part du groupe grimpe aussi de 36,2% à 354 millions d'euros. L'endettement financier net en fin de période est légèrement réduit à 10 milliards d'euros. Le carnet de commandes augmente quant à lui de 9% à 18 milliards d'euros.

L'activité et les résultats s'inscrivent ainsi en augmentation sensible par rapport à 2021 mais également par rapport à la période pré-crise. Les Concessions affichent au 1er semestre un niveau d'activité supérieur à 2019, ce qui était déjà le cas des Travaux - dès 2021 -, positionnés sur des segments porteurs, au coeur de la transition écologique. Le cash-flow libre, régulièrement négatif au 1er semestre, est neutre cette année, grâce la bonne tenue de la trésorerie des Travaux et malgré la poursuite des investissements de croissance en Concessions (nouvelle autoroute A79 notamment). Eiffage affiche ainsi un bilan solide et une liquidité élevée au 30 juin 2022.

Le groupe souligne notamment la hausse significative de l'activité des Travaux dans toutes les branches (+6,4%), ainsi que la forte croissance en Concessions (+21,3%).

La situation financière est jugée solide, avec une liquidité d'Eiffage S.A. de 4,8 milliards d'euros.

Le groupe confirme enfin les perspectives 2022 d'une nouvelle progression de l'activité et des résultats.