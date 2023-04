Eiffage vers un développement urbain durable

(Boursier.com) — Smartseille , le démonstrateur de l'EcoCité Euroméditerranée, est un projet immobilier de 58.000 m2 dont l'ambition vise l'exemplarité en terme de développement durable. Première application du laboratoire Phosphore créé par Eiffage en 2007, il traduit la volonté du groupe Eiffage d'anticiper et d'orienter la recherche et le développement vers une approche réellement globale d'un développement urbain durable, dont le progrès ne se mesurerait plus à ses seules avancées technologiques mais prendrait en compte l'adaptation de la ville aux conséquences du changement climatique et aux mutations sociales.

La Ville de Marseille et l'Établissement Public d'Aménagement Euroméditerranée également engagés dans cette dynamique ont permis de matérialiser le projet en permettant au Groupe d'acquérir un terrain de 2,7 hectares au nord de Marseille, sur le site d'une ancienne usine à gaz, pour servir de démonstrateur d'innovations, de savoir-faire en faveur des habitants et des usagers d'une ville durable méditerranéenne.

Smartseille, constitue un des 3 volets de la labellisation ÉcoCité attribuée en 2009 par l'Etat à l'extension d'Euroméditerranée.