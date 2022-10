Eiffage va construire une usine de production biopharmaceutique à Toulouse

(Boursier.com) — Eiffage , au travers de ses filiales Eiffage Construction, Eiffage Énergie Systèmes et Eiffage Route, a remporté en offre intégrée le marché attribué par Just - Evotec Biologics, filiale du groupe allemand Evotec spécialisé dans les sciences de la vie, pour la construction d'une usine de production biopharmaceutique sur leur Campus Curie de Toulouse.

Première de ce type à être implantée en Europe, cette usine comprendra un bâtiment tripartite intégrant des bureaux et laboratoires de recherche, une partie centrale dédiée à la production et une zone logistique. Cet ensemble viendra compléter les infrastructures existantes du centre de recherche et développement européen du groupe allemand déjà implanté sur place. Les équipes d'Eiffage Construction interviennent en entreprise générale sur ce projet pour lequel du béton bas carbone sera utilisé. Eiffage Énergie Systèmes est en charge de l'électricité, des installations de chauffage/ventilation/climatisation, de la plomberie ainsi que des systèmes de sécurité incendie. Eiffage Route assurera la réalisation des voiries, avec la mise en oeuvre du liant végétal Biophalt pour l'ensemble des enrobés, et l'aménagement des espaces végétalisés.

Les travaux viennent de débuter et l'usine devrait être opérationnelle dans le courant du deuxième semestre 2024.