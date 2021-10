Eiffage : une première avec le ministère des Armées

(Boursier.com) — Eiffage et Arcade-VYV, réunis en groupement, ont été désignés 'attributaire pressenti' du premier contrat de concession accordé en France pour la gestion externalisée du parc de logements domaniaux sur le territoire du ministère des Armées. Ce contrat, d'une durée de 35 ans, s'inscrit dans le programme 'Ambition Logements' du Plan Famille du ministère des Armées pour le développement de l'offre de logements au profit des ressortissants du ministère, dans une démarche environnementale ambitieuse. Dans le cadre de ses missions, le groupement assurera la rénovation de plus de 8 000 logements avec un objectif d'amélioration de sa performance énergétique et la construction d'environ 3 000 logements neufs répartis sur 55 sites sur l'ensemble du territoire, dans une démarche bas carbone. Les travaux seront confiés à Eiffage Construction. Près de 4 000 logements, actuellement gérés par d'autres prestataires dans le cadre de baux emphytéotiques administratifs, seront par ailleurs réintégrés en cours de contrat au sein du parc et ainsi rénovés. La finalisation de ce contrat est prévue pour la fin de l'année. Après une période de transfert, la gestion effective démarrera début 2023.