Eiffage : Un projet d'habitat temporaire et innovant créé à Valenton

(Boursier.com) — Le premier projet d'hébergement temporaire a ouvert le mercredi 2 août 2023 à Valenton. Issu d'un partenariat entre l'Etat, la Ville de Valenton, Eiffage, à travers sa nouvelle filiale Eiffage Immobilier Habitat Solidaire, et Adoma, ce nouveau centre d'hébergement a pour ambition d'offrir aux personnes et familles vulnérables, jusqu'alors hébergées en chambres d'hôtel, de véritables logements permettant un accompagnement social adapté.

"Il y avait de notre part une véritable volonté de politique sociale afin d'accompagner au mieux ces personnes pour pouvoir les sortir de la situation précaire dans laquelle elles se trouvent. Le projet innovant porté par Eiffage Immobilier et Adoma répondait totalement à ces objectifs" rappelle M. Métin Yavuz, Maire de Valenton.

Une solution innovante d'hébergement temporaire clé en main signée Eiffage Immobilier Habitat solidaire

Réalisée en construction hors site afin de limiter les nuisances et de réduire la durée des travaux, cette solution de logements bas carbone est produite à partir de containers maritimes recyclés et reconditionnés. C'est ainsi qu'en six mois, 55 containers ont été transformés pour ce projet par B3 Ecodesign, entreprise du groupe Eiffage.

Cette résidence en R+2 se compose de 46 studios T1, 25 T2, et 4 T3. 160 personnes, isolées ou familles en démarche de réinsertion, pourront ainsi être accueillies dans les meilleures conditions, dans des logements équipés de kitchenette et de salle d'eau.