Eiffage : un dividende de 3,6 euros par action en perspective

(Boursier.com) — Eiffage campe sur les 102 euros ce mercredi, alors que la CaixaBank a dégradé le dossier à 'neutre' avec un cours de 114,8 euros dans le viseur. Jefferies avait auparavant conseillé de conserver le dossier en ajustant sa cible à 112 euros et Citigroup avait réhaussé son objectif de cours à 117 euros, alors que le chiffre d'affaires consolidé du groupe s'est établi à plus de 20,3 milliards d'euros sur l'année 2022, en hausse de 8,5% à structure réelle par rapport à 2021 et de +7,3% à périmètre et change constants (pcc).

Le résultat opérationnel courant est ressorti à 2,212 MdsE, en hausse de +15,3% par rapport à 2021, ce qui représente une marge opérationnelle de 10,9% (10,3% en 2021). Le résultat opérationnel courant est désormais supérieur à son niveau d'avant crise sanitaire en 'Travaux' comme en 'Concessions'...

Le résultat net consolidé part du groupe s'est élevé à 896 ME (777 ME en 2021), en croissance de 15,3%. Le résultat net par action est de 9,46 euros contre 7,98 euros en 2021.

Situation financière renforcée

Le cash-flow libre s'est établi à plus de 1,7 MdE sur l'exercice passé, en hausse de 187 ME par rapport à 2021 (+476 ME par rapport à 2019). Il a bénéficié d'une nouvelle diminution du besoin en fonds de roulement de 234 ME, après deux années 2020 et 2021 de baisse significative (-555 ME au total des deux années). Le cash-flow libre s'entend après investissements de développement dans les Concessions pour 678 ME qui comprennent la fin de la construction de la nouvelle autoroute A79 qui a représenté un investissement de 221 ME sur l'année.

La dette financière nette -hors dette IFRS 16, juste valeur de la dette CNA et des swaps- s'élève à 10,2 MdsE au 31 décembre 2022, en augmentation de 0,8 MdE sur 12 mois, compte tenu des investissements de croissance importants réalisés en 2022. La holding et les branches Travaux affichent toujours une trésorerie nette positive de 0,6 MdE fin 2022 (1 MdE fin 2021).

Lors de l'assemblée générale mixte d'Eiffage qui se tiendra le 19 avril à Paris, il sera proposé aux actionnaires de distribuer un dividende de 3,6 euros par action, contre 3,1 euros par action en 2022. Il sera mis en paiement le 17 mai, avec un détachement du coupon le 15 mai...

Perspectives affichées

Le carnet de commandes des Travaux atteint 18,5 MdsE, en augmentation de plus de 2 MdsE sur un an (+14%) et représente 13,1 mois d'activité. Cette augmentation est portée notamment par les chantiers d'énergies renouvelables et d'infrastructures de transport.

Dans ce contexte, le groupe prévoit une nouvelle augmentation de son résultat opérationnel courant en Travaux et en Concessions. Le résultat net part du Groupe devrait bénéficier en outre de la mise en équivalence de la participation dans Getlink, à compter du 2e trimestre...