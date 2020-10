Eiffage : un contrat de 64 ME pour la Marina Baie des Anges à Villeneuve-Loubet

Crédit photo © RecBoat

(Boursier.com) — Eiffage , au travers d'Eiffage Concessions (mandataire), a signé le 23 septembre, en groupement avec la Banque des Territoires et Sodeports, un contrat portant sur le financement, la conception, la construction, l'exploitation et la maintenance pour une durée de 30 ans du port de plaisance Marina Baie des Anges.

Concédée par la Commune de Villeneuve-Loubet dans les Alpes-Maritimes, cette délégation de service public débutera le 1er janvier 2021. Le montant global d'investissement sur la durée du contrat est de près de 64 millions d'euros.

Le projet prévoit la réorganisation du plan d'eau pour une nouvelle configuration permettant l'accueil de 515 bateaux, la prolongation de la digue existante incluant la création de locaux annexes, et l'aménagement d'un site aujourd'hui inoccupé sur l'emprise du port avec la réalisation d'un hôtel 4 étoiles, un restaurant, un espace aqualudique-thalasso, un quai d'honneur de 2.000 m2, une nouvelle capitainerie et près de 170 places de stationnement supplémentaires. La reconfiguration du port de Villeneuve-Loubet offre également l'opportunité de rétablir la promenade de mer, avec des voies piétonnes et de mobilité douce tout le long du parcours.

La Commune de Villeneuve-Loubet et le groupement ambitionnent de faire de Marina Baie des Anges une référence sur le plan environnemental. La construction des bâtiments s'inscrira dans la démarche Bâtiments Durables Méditerranéens. Différentes initiatives seront mises en place pour atteindre le label Pavillon Bleu et la certification Port Propre et Actif en Biodiversité, telles que l'utilisation des calories de l'eau de mer pour le chauffage ou la climatisation, la création de nurseries artificielles pour le développement des poissons ou encore l'installation de collecteurs de déchets flottants.

La conception-construction des bâtiments sera réalisée par Eiffage Construction en groupement avec l'agence d'architectes Erades & Bouzat. Eiffage et ses partenaires se sont engagés à confier 20% des travaux à des PME et artisans locaux.

Le chantier devrait débuter début 2021 pour une mise en service complète du nouveau port de plaisance mi-2024.