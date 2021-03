Eiffage : tenue à huis clos de l'assemblée générale mixte du 21 avril 2021

Eiffage : tenue à huis clos de l'assemblée générale mixte du 21 avril 2021









Crédit photo © Gaël Arnaud / Eiffage Rail Express

(Boursier.com) — Dans le contexte de la crise Covid-19, l'assemblée générale mixte d'Eiffage se tiendra à huis clos le 21 avril 2021 à 10h au siège social de la société 3/7 place de l'Europe à Vélizy Villacoublay. Conformément à l'article 4 de l'ordonnance 2021 321 du 25 mars 2020 et au décret no 2020-418 du 10 avril 2020 prorogés et modifiés notamment par le décret no 2021-255 du 9 mars 2021, cette assemblée générale mixte se déroulera à huis clos, sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents physiquement. Le siège social de la société ne permettant pas de respecter les mesures sanitaires prises pour ralentir la propagation du virus dans le cadre du décret no 2020-1310 du 29 octobre 2020, eu égard au nombre et à la concentration de personnes habituellement présentes à l'assemblée.

Il est précisé que les actionnaires ne pourront pas participer et voter en direct par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle du fait de l'impossibilité technique de procéder à leur identification.

L'assemblée sera retransmise en direct via le site internet de la société www.eiffage.com et sera disponible en différé dans le délai prévu par la réglementation.

Les actionnaires pourront donner pouvoir ou voter par correspondance à l'aide du formulaire prévu à cet effet ou de façon dématérialisée via la plateforme sécurisée Votaccess. Ces moyens de participation mis à la disposition des actionnaires sont les seuls possibles.

La société encourage vivement ses actionnaires à faire usage du moyen de vote électronique mis à leur disposition via l'outil Votaccess.