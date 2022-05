Eiffage : Succès de l'augmentation de capital réservée aux salariés

(Boursier.com) — Eiffage avait annoncé le 23 février 2022 une augmentation de capital réservée aux salariés du Groupe en France, Belgique, Luxembourg, Espagne, Allemagne, Suisse, Pays-Bas et Sénégal. Plus de 53.000 salariés ont souscrit à cette nouvelle campagne par l'intermédiaire du FCPE Eiffage Actionnariat Relais 2022.

L'augmentation de capital s'élève à 185.524.342 euros et consiste en l'émission de 1.942.683 actions nouvelles (représentant 1,98% du nombre d'actions en circulation), au prix de souscription unitaire de 95,499 euros par action avant prise en compte de la décote. En conséquence, le capital de la société a été temporairement porté de 392.000.000 euros à 399.770.732 euros divisé en 99.942.683 actions de 4 euros de nominal.

Le conseil d'administration d'Eiffage a par la suite et le même jour décidé de procéder à l'annulation de 1.942.683 actions auto détenues par réduction de capital, ramenant en cela le capital à 392.000.000 euros divisé en 98.000.000 actions de 4 euros de nominal.

Les principales caractéristiques de l'augmentation de capital ont fait l'objet d'un communiqué daté du 23 février 2022.

A l'issue de ces opérations, le FCPE Eiffage Actionnariat Relais 2022 détiendra 2,48% du capital de la société.