Eiffage : succès de l'augmentation de capital réservée aux salariés

Eiffage : succès de l'augmentation de capital réservée aux salariés









Crédit photo © Gaël Arnaud / Eiffage Rail Express

(Boursier.com) — Eiffage avait annoncé en mars dernier une augmentation de capital réservée aux salariés du Groupe en France, Belgique, Luxembourg, Espagne, Allemagne, Suisse, Pays-Bas et Sénégal.

Plus de 50.000 salariés ont souscrit à cette trentième campagne par l'intermédiaire du FCPE Eiffage Actionnariat Relais 2020.

L'augmentation de capital s'élève à 118.843.842,08 euros et consiste en l'émission de 1.601.884 actions nouvelles (représentant 1,63% du nombre d'actions en circulation), au prix de souscription unitaire de 74,19 euros.

En conséquence, le capital de la société a été porté de 392.000.000 euros à 398.407.536 euros et est désormais divisé en 99.601.884 actions de 4 euros de nominal.

Les principales caractéristiques de l'opération ont fait l'objet d'un communiqué daté du 28 mars 2020.

A l'issue de l'opération, le FCPE Eiffage Actionnariat Relais 2020 détiendra 2,01% du capital de la société compte tenu d'une décote de 20% sous la forme d'attribution d'actions Eiffage livrées au FCPE.