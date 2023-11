Eiffage : solide croissance sur 9 mois

(Boursier.com) — Eiffage a réalisé au 3e trimestre 2023 un chiffre d'affaires consolidé de 5,5 milliards d'euros, en hausse de +5,5% par rapport au 3e trimestre 2022 (+4,9% dans les Travaux et +8,3% dans les Concessions).

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe au 30 septembre 2023 atteint ainsi 15,9 MdsE, en hausse de +8,7% à structure réelle et de +7,3% pcc.

Dans les Travaux, l'activité progresse de 8,5% (+ 7,0% pcc) par rapport à 2022 et s'établit à 13,1 MdsE.

Pour la partie Construction, le chiffre d'affaires ressort à 3,141 MdsE (+0,3% à structure réelle ; + 0,1% pcc). Le carnet de commandes s'élève au 30 septembre 2023 à 4,8 MdsE. Il est en baisse de -5% sur un an mais n'intègre pas les contrats annoncés postérieurement au 30 septembre, l'activité pluriannuelle générée par le contrat Nové avec le ministère des Armées, ni plusieurs affaires significatives en phase finale de mise au point de marché.

Pour la partie Infrastructures, le chiffre d'affaires à 9 mois est de 5,744 MdsE (+10,1% à structure réelle ; +10,0% pcc). Le carnet de commandes, en hausse de +7% sur un an à 8,9 MdsE, reste bien orienté d'autant que plusieurs contrats significatifs sont en cours d'attribution.

Pour la partie Energie Systèmes, le chiffre d'affaires à 9 mois s'établit à 4,221 MdsE (+13% à structure réelle ; +8,6% pcc). A 5,9 MdsE, le carnet de commandes est en hausse de +9% sur un an. Il intègrera prochainement les carnets de commandes des dernières opérations de croissance externe.

Dans les Concessions, l'activité s'établit à 2,787 MdsE, en hausse de +9,5% par rapport au 30 septembre 2022 (2,545 MdsE). Le chiffre d'affaires consolidé d'APRR, hors construction, s'établit à 2,311 MdsE (dont 26 ME pour le chiffre d'affaires péages d'Aliaé (A79) mise en service le 4 novembre 2022), en hausse de +7,4% par rapport à 2022.

Situation financière

Le Groupe dispose d'une structure financière solide tant au niveau d'Eiffage SA (et de ses filiales Travaux), bénéficiant d'une notation court terme de 'F2' par Fitch, que de ses entités concessionnaires dont la plus importante est APRR notée 'A stable' par Fitch et 'A- stable' par S&P. Fitch a confirmé les notes de crédit de Eiffage SA et de APRR respectivement les 7 novembre et 26 octobre 2023.

Perspectives

Eiffage bénéficie d'une forte visibilité en Travaux qui repose sur :

- Un carnet de commandes toujours solide de 19,6 MdsE au 30 septembre 2023, en hausse de +4% sur un an (-1% sur 3 mois). Il représente 13,1 mois d'activité. Les prises de commandes du 3e trimestre sont restées dynamiques.

- Trois contrats pluriannuels qui ne sont que très partiellement intégrés dans le carnet (Nové, Lot 1 du tunnel ferroviaire Lyon-Turin, éclairage public de la ville de Paris)

- Plusieurs projets en phase finale d'attribution ou de mise au point des marchés.

Pour 2023, le Groupe confirme ainsi ses perspectives :

- Dans les Travaux, une nouvelle augmentation de son activité, différenciée selon les métiers, dans une démarche toujours sélective de prise d'affaires.

- Dans les Concessions, un chiffre d'affaires également en hausse grâce à la normalisation progressive du trafic aéroportuaire, l'intégration de Sun'R, le démarrage de Nové, la contribution de l'autoroute A79 en année pleine et l'augmentation du trafic autoroutier.

Dans ce contexte, Eiffage prévoit une nouvelle augmentation de son résultat opérationnel courant en Travaux et en Concessions ainsi que de son résultat net part du Groupe.