Eiffage signe la cession à Amundi Immobilier de l'immeuble de bureaux adjacent au Stade Pierre Mauroy à Villeneuve d'Ascq

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Eiffage annonce la cession de l'immeuble de bureaux à Villeneuve d'Ascq loué par Orange, via le transfert des droits du bail à construction qui courent jusqu'en novembre 2086, à Amundi Immobilier, pour le compte des fonds qu'elle gère. Le montant de la transaction s'élève à un peu plus de 62 millions d'euros.

Livré en août 2019 après trois ans de travaux menés par le groupe Eiffage, cet ensemble tertiaire mitoyen du stade Pierre Mauroy s'inscrivait dans la deuxième et dernière phase de développement des projets immobiliers autour du Stade initiée avec la Métropole de Lille et la Ville de Villeneuve d'Ascq.

Réunissant aujourd'hui près de 1.200 collaborateurs de la direction Orange Grand Nord - Est, le bâtiment sera occupé à minima jusqu'en 2031 par ce leader français des télécommunications qui a signé un premier bail commercial renouvelable de 12 ans.

Conçu par le cabinet d'architecture Valode & Pistre, également concepteur du Stade Pierre Mauroy, le bâtiment d'une surface d'environ 19.540 m2 s'organise autour d'un patio central à ciel ouvert de 800 m2. Il s'étend sur 5 niveaux en superstructure et 2 niveaux de sous-sol et intègre notamment un pôle restauration de 1.400 m2 et 326 places de stationnement.

Entièrement conçu en BIM, le bâtiment est certifié NF HQE Bâtiments Tertiaires Neufs et labellisé Effinergie Plus. Un soin particulier a été apporté sur le choix des matériaux, la gestion de l'énergie ou encore le confort acoustique et visuel des occupants.