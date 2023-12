Eiffage : se renforce aux Pays-Bas

(Boursier.com) — Eiffage , via la filiale hollandaise d'Eiffage Énergie Systèmes, vient d'acquérir 97% de Van den Pol Elektrotechniek, complétant ses expertises sur les marchés de l'industrie et du tertiaire. Cette transaction, dont le montant n'a pas été dévoilé, est soumise à l'approbation des autorités de la concurrence européenne et devrait être finalisée début 2024.

Fondée en 1935, Van den Pol Elektrotechniek est spécialisée dans les installations de sécurité, de réseaux informatiques et l'automatisation industrielle. En 2022, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 75 millions d'euros et compte 250 salariés. Cette acquisition vient à la fois consolider les expertises en électricité et en technologies de l'information d'Eiffage Énergie Systèmes aux Pays-Bas, indispensable pour répondre à la demande croissante induite par la transition énergétique, et lui permet également de renforcer sa capacité à proposer des offres numériques pour accompagner les process industriels de ses clients.

Cinquième acquisition de l'année aux Pays-Bas, après Gain Automation, VSK Kastenbouw, Safety Service et Klimatro Beheer BV, cette nouvelle transaction positionne Eiffage dans ce pays, comme un acteur majeur des métiers de l'énergie.