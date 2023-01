Eiffage : résiste

(Boursier.com) — Eiffage tente de résister au repli du marché avec un titre qui grignote 0,1% à 98,7 euros en fin de matinée. APRR a dévoilé hier soir un chiffre d'affaires annuel consolidé, hors Construction, de 2,818 milliards d'euros, en hausse de 9,7% sur un an. Sur l'année, le trafic est en hausse de 1,9% vs 2019, dont +1,8% pour les véhicules légers et +2,5% pour les poids lourds.

En attendant la publication des résultats d'Eiffage le 22 février, Oddo BHF a ajusté ses estimations afin d'intégrer le CA publié par APRR et la hausse tarifaire au 1e février (+4,6%) ainsi que l'acquisition de la participation additionnelle de 13,8% dans Getlink. Le broker rehausse ainsi son cours cible de 116 à 121 euros et reste à 'surperformer' sur le dossier. Alors que la dynamique opérationnelle devrait rester solide en 2023 (résilience du trafic autoroutier, solidité du carnet de commandes construction, croissance des services à l'énergie), la valorisation reste très attractive (FCF yield ajusté de 10,4%). Le titre fait partie de la liste de valeurs préférées de l'analyste au sein du secteur Industriel.