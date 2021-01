Eiffage : rendez-vous pris

(Boursier.com) — Eiffage campe sur les 80 euros ce lundi, alors que Barclays a revalorisé le dossier de 96 à 100 euros avec un avis à 'surpondérer'. Le groupe de BTP et de concessions avait dévoilé au titre de son troisième trimestre un chiffre d'affaires consolidé de 4,6 milliards d'euros, en légère baisse de 2,3% (-3,1% dans les Travaux et +1,3% dans les Concessions). Un niveau globalement conforme aux attentes du marché. Le carnet de commandes des Travaux s'élève à 16,4 MdsE au 30 septembre, en hausse de +13% sur un an (-4% sur 3 mois) et représente 14,3 mois d'activité.

Ce carnet de commandes et le niveau d'activité en Travaux entre les mois de juillet et octobre ont permis de confirmer la perspective de légère baisse de chiffres d'affaires sur le second semestre... Eiffage anticipe toujours sur l'ensemble de l'année une baisse marquée de son activité et de ses résultats, qui se redresseront toutefois sensiblement sur le 2e semestre en comparaison du 1er semestre. C'est le 24 février que sera publié le chiffre d'affaires du 4e trimestre 2020.