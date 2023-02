Eiffage remporte en groupement la réalisation du nouveau QG de la Défense à Bruxelles

(Boursier.com) — Eiffage remporte en groupement la réalisation du nouveau quartier général d'état-major de la Défense à Bruxelles, pour un montant total -investissement initial et 2 ans de maintenance, renouvelables pour 8 années supplémentaires- de 499 millions d'euros. La part d'Eiffage est de 33% de la partie Construction du projet.

La Défense investit en effet dans un nouveau quartier général opérationnel qui répond aux exigences actuelles en termes de fonctionnalité, de sécurité, de bien-être et de durabilité. Le contrat Design, Build & Maintenance (DBM) a été attribué au groupement Be Defence qui assure la conception, la réalisation et la maintenance technique de l'infrastructure.

Le nouveau quartier général sera situé directement en face du siège de l'OTAN, sur un site de 11,4 ha ; en partie sur le terrain de l'ancien site de l'OTAN et en partie sur l'actuel quartier Reine Elisabeth.

Le Chef de la Défense, l'Amiral Hofman, souligne : "Aujourd'hui dispersé sur une bonne dizaine de bâtiments, l'état-major n'en occupera demain qu'un seul, plus écologique et plus sécurisé, pour encore mieux faire face aux défis du futur"

Le nouveau site de haute sécurité comptera plusieurs bâtiments et accueillera près de 4.000 employés de la Défense. Le bâtiment principal se compose principalement d'un environnement de bureau avec 2.800 lieux de travail où sont logés tous les services de l'état-major de la Défense, du Service Général de Renseignement et de Sécurité (SGRS) et du Cyber Command. L'environnement de bureau est conçu selon les principes de la Nouvelle Méthode de Travail (NWOW). L'environnement donnera un coup de pouce supplémentaire à la coopération entre les différents services. Toutes les opérations militaires sont menées à partir du bâtiment principal. En outre, toutes les fonctions pour le personnel sont également prévues. Une grande attention est également accordée au bien-être du personnel avec un confort thermique adapté, une bonne qualité de l'air, un confort acoustique et une lumière du jour suffisante dans l'environnement de bureau.

Les demandes de permis seront déposées dans le courant de l'année 2023.

Le début des travaux est prévu pour la fin de 2024 et la plupart d'entre eux seront prêts à être utilisés d'ici la fin de 2027.